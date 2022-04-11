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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti

    Denizli'de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti

    Giriş Tarihi: 11.04.2022, 16:36

    Denizli Merkezefendi'de tekstil atölyesi sahibi Muzaffer Kaydı aynı işi yapan H.P. ile alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlığa düştü. Tartışma sırasında H.P, yanında getirdiği asit türü sıvıyı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne döktükten sonra kaçtı. Tedavi altına alınan Muzaffer Kaydı'nın bir gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

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    Denizli'de tartıştığı kişi tarafından yüzüne asit türü sıvı dökülen tekstil atölyesi sahibinin bir gözü görme yetisini yitirdi.Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten Muzaffer Kaydı ile iş yerine gelen ve aynı sektörde faaliyet gösterdiği öğrenilen H.P. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.P, yanında getirdiği asit türü sıvıyı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne döktükten sonra kaçtı. Asitten gözü ve yüzü etkilenen iş yeri sahibi, 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Muzaffer Kaydı'nın bir gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Polis, kaçan zanlıyı olay yerine yakın bölgede yakaladı.

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