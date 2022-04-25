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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de bayram öncesi havadan denetim!

    Denizli'de bayram öncesi havadan denetim!

    Giriş Tarihi: 25.04.2022, 16:52

    Denizli'de Ramazan Bayramı öncesi oluşan yoğunluk helikopterle havadan denetlendi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın helikopterle gerçekleştirdiği trafik denetiminde 12 sürücüye 7 bin 856 TL ceza kesildi.

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    Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirdiği helikopter destekli trafik uygulamasında, denetlenen 117 araçtan 12'sine 7 bin 856 TL idari para cezası uygulandı.

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı öncesi Denizli - Uşak, Denizli - Afyon karayolları ile Isparta - Uşak karayolunun Denizli'de kalan bölümünde oluşan trafik yoğunluğu, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile havadan denetlendi.

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç'ün helikopterden bizzat yönettiği trafik uygulamasında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 8 jandarma, 4 motosikletli trafik görevlisi ve 2 jandarma asayiş görevlisi olmak üzere toplam 14 personel görev aldı.



    Helikopterdeki jandarma ekibi, kural ihlali yapan araçları, denetim noktalarındaki ekiplere bildirdi. Denetim sonucunda 117 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 12 araç sürücüsüne toplam 7 bin 856 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimde 1 araç da trafikten men edildi.

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