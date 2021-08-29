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    Denizli'de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar

    Giriş Tarihi: 29.08.2021, 11:00

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürürken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kaza, 25 Ağustos günü öğle saatlerinde Zümrüt Mahallesi'nde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 20 ACG 394 plakalı otomobil, ara sokakta yürüyen Ramazan Ozan ile Erol Ekşi'ye çarptı. Kazada Ozan ve Ekşi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ozan'ın kaburgasında kırık, Ekşi'nin ise ayağında ezilme meydana geldiği belirtildi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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