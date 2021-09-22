  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de bir garip olay! Yoldan geçen araçları taşa tuttu

    Denizli'de bir garip olay! Yoldan geçen araçları taşa tuttu

    Giriş Tarihi: 22.09.2021, 09:45

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç. (23), yoldan geçen araçları taş atarak trafiği tehlikeye düşürdü. 4 araç atılan taşlardan zarar görürken, vatandaşlar tarafından yakalanan Melih Ç., polise teslim edildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli'de bir garip olay! Yoldan geçen araçları taşa tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda çarpıcı mesajlar
    Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip araçları biçti
    Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip araçları biçti
    Manisa’da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti
    Manisa'da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti
    Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri
    Türk Yıldızları’ndan TEKNOFEST’te gösteri
    İzmir’de sıfır otomobillerde ’stokçuluk’ iddiası! Tartışmalı görüntünün perde arkası
    İzmir'de sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası! Tartışmalı görüntünün perde arkası
    1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi anlar! Asya’dan Avrupa’ya ilk adımlar atıldı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! Asya'dan Avrupa'ya ilk adımlar atıldı
    Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip araçları biçti
    Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçip araçları biçti
    Manisa’da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti
    Manisa'da 5 kişi dehşeti yaşadı! Kamera o anları kaydetti
    İzmir’de sıfır otomobillerde ’stokçuluk’ iddiası! Tartışmalı görüntünün perde arkası
    İzmir'de sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası! Tartışmalı görüntünün perde arkası
    1915 Çanakkale Köprüsü’nde tarihi anlar! Asya’dan Avrupa’ya ilk adımlar atıldı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar! Asya'dan Avrupa'ya ilk adımlar atıldı
    Afyon’da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler
    Afyon'da tehlikeye davetiye çıkaran görüntü! Kopan elektrik telinin üzerinden geçtiler
    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi
    1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi