Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç. (23), yoldan geçen araçları taş atarak trafiği tehlikeye düşürdü. 4 araç atılan taşlardan zarar görürken, vatandaşlar tarafından yakalanan Melih Ç., polise teslim edildi.
Denizli'de bir garip olay! Yoldan geçen araçları taşa tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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