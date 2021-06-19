  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

    Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 19.06.2021, 17:43

    Denizli’de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş ederek, daha 2 gün önce evlenen genç kadını boynundan vuran maganda, güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadını boynundan yaralayan magandanın rahat tavırları tepki topladı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi
    Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi
    Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar
    Kaza yerinde etrafa yayılan kanın nedeni çok başka çıktı
    Kaza yerinde etrafa yayılan kanın nedeni çok başka çıktı
    İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem!
    İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    İzmir'de asbest tehlikesi!
    İzmir'de asbest tehlikesi!
    Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi
    Pazarda 'Babalar Günü' sürprizi
    Kaza yerinde etrafa yayılan kanın nedeni çok başka çıktı
    Kaza yerinde etrafa yayılan kanın nedeni çok başka çıktı
    İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem!
    Son dakika: İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem!
    İzmir'de asbest tehlikesi!
    İzmir'de asbest tehlikesi!
    Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik!
    Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik!
    Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı
    Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı