Denizli’de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş ederek, daha 2 gün önce evlenen genç kadını boynundan vuran maganda, güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadını boynundan yaralayan magandanın rahat tavırları tepki topladı.
Denizli'de bir magandanın 2 günlük gelini vurduğu anlar ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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