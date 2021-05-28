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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de buğday tarlaları alevlere teslim oldu

    Denizli'de buğday tarlaları alevlere teslim oldu

    Giriş Tarihi: 28.05.2021, 11:43

    Denizli’nin Sarayköy ilçesinde çiftçiyi önce kuraklık sonra yangın vurdu. Gece geç saatlerde başlayan arazi yangını nedeniyle hasat edilmeyi bekleyen yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası yandı.

    Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Sığma Yolu mevkiinde gece geç saatlerde arazi yangını başladı. Kısa sürüde rüzgârın etkisiyle alevler hasadı bekleyen buğday tarlalarına sıçradı. Gece alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Mahalle sakinleri de yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine destek verdi.

    Yangın nedeniyle hasat bekleyen buğday tarlalarında büyük hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle tarlaların etrafındaki meyve ağaçlarıyla zeytin ağaçları da zarar gördü. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın iki saatte söndürüldü. Yaklaşık 30 dönümlük buğday ekili tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi.

    Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yangının çıkış sebebi ekipler tarafından araştırılıyor. Yangında Y. G ve B. G'ye ait ekin tarlalarının zarar gördüğü belirlendi.

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