Denizli'de dakikalar içerisinde 35 bin TL'lik hırsızlık! İşte saniye saniye o anlar...

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Denizli’de markete giren 2 hırsız sadece 7 dakika içinde yaklaşık 35 bin TL’lik sigaraları çuvallara koyarak kaçtı. Şahısların markette sigara raflarını boşaltması ev ardından sırtlarına yükledikleri içi sigara dolu çuvallarla kaçmaları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İşte saniye saniye o görüntüler...