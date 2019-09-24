 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Denizli'de dakikalar içerisinde 35 bin TL'lik hırsızlık! İşte saniye saniye o anlar...

Denizli'de dakikalar içerisinde 35 bin TL'lik hırsızlık! İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 24.09.2019, 12:54

Denizli’de markete giren 2 hırsız sadece 7 dakika içinde yaklaşık 35 bin TL’lik sigaraları çuvallara koyarak kaçtı. Şahısların markette sigara raflarını boşaltması ev ardından sırtlarına yükledikleri içi sigara dolu çuvallarla kaçmaları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İşte saniye saniye o görüntüler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de dakikalar içerisinde 35 bin TL'lik hırsızlık! İşte saniye saniye o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Fikret Orman İstifa Etti!
Fikret Orman İstifa Etti!
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte uzmanlardan açıklamalar...
Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte uzmanlardan açıklamalar...
İstanbul'da 4.6 büyüklüğünde korkutan deprem!
İstanbul'da 4.6 büyüklüğünde korkutan deprem!
Muğla'da tarihi Kayaköy'ünde 'Gladyatör' filmi heyecanı
Muğla'da tarihi Kayaköy'ünde 'Gladyatör' filmi heyecanı
İzmir Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi
İzmir Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
Muğla'da tarihi Kayaköy'ünde 'Gladyatör' filmi heyecanı
Muğla'da tarihi Kayaköy'ünde 'Gladyatör' filmi heyecanı
İzmir Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi
İzmir Alsancak Garı’nda ‘Son Buharlı’ sergisi
İzmir Gaziemir'de silahlı kavga
İzmir Gaziemir'de silahlı kavga
İzmir'deki tarihi Kardiçalı Hanı'nda yangın
İzmir'deki tarihi Kardiçalı Hanı'nda yangın
Kamuda yeni dönem! O araçlarda çakar lamba kullanılması yasaklandı!
Kamuda yeni dönem! O araçlarda çakar lamba kullanılması yasaklandı!