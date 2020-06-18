Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-deprem-konutlari-hazir-187-aile-yerlesecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, geçtiğimiz ağustos ayında 5,9 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Depremden sadece Bozkurt değil, Çardak ilçesi de etkilenmişti. Yıkıma neden olan depremin ardından, hızla depremzedeler için konutlar yapılmaya başlandı. 10 ayda biten deprem konutlarına 187 aile yerleşecek. Geçtiğimiz hafta içinde de hak sahipleri için, bir kura çekme töreni düzenlenmişti.