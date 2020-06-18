  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek

    Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 15:46

    Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, geçtiğimiz ağustos ayında 5,9 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Depremden sadece Bozkurt değil, Çardak ilçesi de etkilenmişti. Yıkıma neden olan depremin ardından, hızla depremzedeler için konutlar yapılmaya başlandı. 10 ayda biten deprem konutlarına 187 aile yerleşecek. Geçtiğimiz hafta içinde de hak sahipleri için, bir kura çekme töreni düzenlenmişti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli'de deprem konutları hazır! 187 aile yerleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!
    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle
    Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular