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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de düğün müziğinin ritmine kapılan köpek gülümsetti

    Denizli'de düğün müziğinin ritmine kapılan köpek gülümsetti

    Giriş Tarihi: 31.07.2021, 10:07

    Denizli’nin Çameli ilçesinde düğünde çalınan yöresel müziğin ritmine kapılarak oynamaya başladığı görüntü sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı. Yöresel oyun müziğinin ritmiyle oynayan köpeğin o anları görüntülere yansıdı.

    Çameli ilçesinde vatandaşın bir düğünde köpeğin yöresel müziğe eşlik ettiği o anları cep telefonuna kaydetti. Adeta yöresel oyun oynar gibi hareket eden sokak köpeğinin ilginç hali vatandaşlar tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bir anda beğenme rekoru kırmaya başlayan köpeğin düğün müziğindeki hareketleri ilginç görüntü oluşturdu. Yavaş yavaş oynayarak giden köpek Denizli'de en çok paylaşılan görüntüler arasına girerek beğeni toplamaya devam ediyor.
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