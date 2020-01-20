 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda durdu! İşte o anlar

Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda durdu! İşte o anlar

Giriş Tarihi: 20.01.2020, 10:30

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken son adan durdu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda meydana gelen motosiklet kazası da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz hafta Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak üzerinde meydana geldi. Necat K., yönetimindeki 34 GB 1181 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta dönmek isterken Umut K., idaresindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yön değiştiren 34 GB 1181 plakalı araç yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken dekorasyon amaçlı konulan saksılara çarparak son anda durabildi. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sürücü Umut K. sürücü hafif şekilde yaralandı.

AYNI BÖLGEDE MEYDANA GELEN BİR BAŞKA KAZADA İSE 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada kontrolden çıkan otomobilin içeri girmek üzereyken son anda durduğu marketin sahibi Metehan Tunçel ise kazanın yaşandığı kavşakta sıklıkla bu tür olaylara rastlandığını söyledi. Tuncel, "Ölüm kazadan sonra dubalar kaldırıldı. Dubalar kaldırıldıktan sonra 3 kaza oldu. Her gün kaza riski ile beraberiz tümsek ve ışık olsa, biraz da sürücüler dikkatli olsa belki kazalar olmaz" diye konuştu.

Bir esnaf ise bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve muhakkak önlem alınması gerektiğini ifade etti.

22 Kasım 2019 tarihinde aynı kavşakta bir motosiklet ile otomobil çarpışmış ve motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe fırlayarak yere düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda durdu! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu...
Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu...
Denizli'de sürücüleri şok eden manzara! O anlar kamerada
Denizli'de sürücüleri şok eden manzara! O anlar kamerada
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'in asılsız haberine yalanlama
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'in asılsız haberine yalanlama
Kamyon alev topuna döndü! İşte olay yerinden görüntüler
Kamyon alev topuna döndü! İşte olay yerinden görüntüler
Yeşil sahada eşi benzeri görülmemiş olay!
Yeşil sahada eşi benzeri görülmemiş olay!
İzmir gevreği nasıl yapılıyor?
İzmir gevreği nasıl yapılıyor?
Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu...
Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu...
Denizli'de sürücüleri şok eden manzara! O anlar kamerada
Denizli'de sürücüleri şok eden manzara! O anlar kamerada
Kamyon alev topuna döndü! İşte olay yerinden görüntüler
Çanakkale'de kamyon alev topuna döndü! İşte olay yerinden görüntüler
İzmir gevreği nasıl yapılıyor?
İzmir gevreği nasıl yapılıyor?
Denizli'nin ikinci beyaz cenneti kayak merkezinde sömestir yoğunluğu
Denizli'nin ikinci beyaz cenneti kayak merkezinde sömestir yoğunluğu
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu! İşte video görüntüleri
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda ilk kez kaplan doğdu! İşte video görüntüleri