Denizli’de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken son adan durdu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda meydana gelen motosiklet kazası da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz hafta Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak üzerinde meydana geldi. Necat K., yönetimindeki 34 GB 1181 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta dönmek isterken Umut K., idaresindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yön değiştiren 34 GB 1181 plakalı araç yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken dekorasyon amaçlı konulan saksılara çarparak son anda durabildi. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sürücü Umut K. sürücü hafif şekilde yaralandı.
Denizli'de faciadan dönüldü! Son anda durdu! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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