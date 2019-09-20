 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Denizli'de feci kaza! Tır iş makinesi çarptı

Denizli'de feci kaza! Tır iş makinesi çarptı

Giriş Tarihi: 20.09.2019, 10:20

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Yay yönetimindeki 32 DB 427 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, operatörünün ismi öğrenilemeyen iş makinesine çarpıp, şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan TIR'ın şoförü Yay ile iş makinesinin operatörü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, TIR'daki yangın ise itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de feci kaza! Tır iş makinesi çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir Gaziemir'de daireden kötü kokular gelince...
İzmir Gaziemir'de daireden kötü kokular gelince...
Çatı katında panter şoku
Çatı katında panter şoku
DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı
DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı
Manisa'daki feci kaza kamerada
Manisa'daki feci kaza kamerada
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Bağlılık Aslı filmi fragmanı
Bağlılık Aslı filmi fragmanı
İzmir Gaziemir'de daireden kötü kokular gelince...
İzmir Gaziemir'de daireden kötü kokular gelince...
Çatı katında panter şoku
Çatı katında panter şoku
Manisa'daki feci kaza kamerada
Manisa'daki feci kaza kamerada
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu
İzmir'de çevre felaketi! Gediz Nehri'nde balıklar telef oldu
Cep telefonları nasıl klonlanıyor?
Cep telefonları nasıl klonlanıyor? Uzmanlardan kritik uyarılar!