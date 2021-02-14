Denizli’de okul arkadaşını öldürüp kanala atan ve tahliye olduktan sonra 14 yaşındaki çocuğu öldürünce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı apart dairesine düzenlenen film gibi operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Denizli'de firari katil film gibi operasyonla yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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