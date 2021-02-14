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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de firari katil film gibi operasyonla yakalandı

    Denizli'de firari katil film gibi operasyonla yakalandı

    Giriş Tarihi: 14.02.2021, 00:16

    Denizli’de okul arkadaşını öldürüp kanala atan ve tahliye olduktan sonra 14 yaşındaki çocuğu öldürünce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı cezaevinden firar eden hükümlü, saklandığı apart dairesine düzenlenen film gibi operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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