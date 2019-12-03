Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-halk-deprem-oldu-sandi-devasa-kayalar-mahallenin-uzerine-yuvarlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sonrası kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası mahallenin futbol sahasına yuvarlandı. Kayanın düştüğü yerde o esnada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İşte o görüntüler...