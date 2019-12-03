Denizli’nin Honaz ilçesinde bir taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sonrası kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası mahallenin futbol sahasına yuvarlandı. Kayanın düştüğü yerde o esnada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İşte o görüntüler...
Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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