 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı

Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı

Giriş Tarihi: 03.12.2019, 16:34

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sonrası kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası mahallenin futbol sahasına yuvarlandı. Kayanın düştüğü yerde o esnada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İşte o görüntüler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'dan Londra'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Londra'da önemli açıklamalar
Katarlı futbolcudan asker selamı!
Katarlı futbolcudan asker selamı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göz-Göz'den ikinci gol! İşte Yasin Öztekin'in golü...
Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göz-Göz'den ikinci gol! İşte Yasin Öztekin'in golü...
Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göztepe'den ilk gol! İşte Atınç Nukan'ın golü...
Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göztepe'den ilk gol! İşte Atınç Nukan'ın golü...
Kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı
Kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Aralık hava durumu tahmini
Kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı
İzmir'de kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı
Manisa'da pazarcıların tartışması cinayetle bitti
Manisa'da pazarcıların tartışması cinayetle bitti
Kredi vaadiyle yüzlerce emekliyi dolandıran şebekeye operasyon
Kredi vaadiyle yüzlerce emekliyi dolandıran şebekeye operasyon
'Emekleyen hırsız' kamerada
'Emekleyen hırsız' kamerada
Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı! İşte saniye saniye o anlar...
Uşak'ta korkunç anlar! Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı! İşte saniye saniye o anlar...