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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de hareketli anlar! Kentin göbeğinde bıçaklandı

    Denizli'de hareketli anlar! Kentin göbeğinde bıçaklandı

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 16:20

    Denizli’de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı. O sırada otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahale bulunarak kan kaybını önlerken, bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

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