Denizli'de hareketli anlar! Kentin göbeğinde bıçaklandı

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Denizli’de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı. O sırada otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahale bulunarak kan kaybını önlerken, bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.