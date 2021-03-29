Denizli’de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı. O sırada otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahale bulunarak kan kaybını önlerken, bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı.
Denizli'de hareketli anlar! Kentin göbeğinde bıçaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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