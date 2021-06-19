Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Arif K. kendisini 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinden boşluğa bıraktı. Acılar içerisinde yerde kıvranan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde bekleyen 112 acil sağlık ekibi yaptı.
Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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