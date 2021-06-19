Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-hareketli-saatler-kendini-4-kattan-bosluga-birakti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Arif K. kendisini 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinden boşluğa bıraktı. Acılar içerisinde yerde kıvranan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde bekleyen 112 acil sağlık ekibi yaptı.