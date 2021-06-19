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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı

    Denizli'de hareketli saatler! Kendini 4. kattan boşluğa bıraktı

    Giriş Tarihi: 19.06.2021, 08:51

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Arif K. kendisini 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinden boşluğa bıraktı. Acılar içerisinde yerde kıvranan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde bekleyen 112 acil sağlık ekibi yaptı.

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