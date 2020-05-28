  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de ilginç olay! Önce tokalaştılar ardından birbirlerine saldırdılar

    Denizli'de ilginç olay! Önce tokalaştılar ardından birbirlerine saldırdılar

    Giriş Tarihi: 28.05.2020, 17:09

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olan 3 gencin, sokakta bir süre sohbet ettikten sonra tokalaşıp, öpüşerek vedalaşması, ardından da birbirlerine saldırıp, bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli'de ilginç olay! Önce tokalaştılar ardından birbirlerine saldırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aydın'da akılmaz olay! Banka müdürü kadını sokak ortasında dövdü
    Aydın'da akılmaz olay! Banka müdürü kadını sokak ortasında dövdü
    Vahşet! İşkence ederek öldürdüler
    Vahşet! İşkence ederek öldürdüler
    Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...
    Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...
    Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?
    Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?
    Sağlık Bakanı Koca'dan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması bitişi hakkında flaş açıklama
    Sağlık Bakanı Koca'dan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması bitişi hakkında flaş açıklama
    Camilerde mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?
    Camilerde mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?
    Aydın'da akılmaz olay! Banka müdürü kadını sokak ortasında dövdü
    Aydın'da akılmaz olay! Banka müdürü kadını sokak ortasında dövdü
    Camilerde mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?
    Camilerde mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?
    Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu üyeleri konu hakkında ne dedi? İşte detaylar...
    Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu üyeleri konu hakkında ne dedi? İşte detaylar...
    Alişar'ın konağına baskın!
    Alişar'ın konağına baskın! Kuruluş Osman 23. yeni bölüm
    Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı izle
    Normalleşme süreci nasıl olacak?
    Normalleşme süreci nasıl olacak?