Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olan 3 gencin, sokakta bir süre sohbet ettikten sonra tokalaşıp, öpüşerek vedalaşması, ardından da birbirlerine saldırıp, bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli'de ilginç olay! Önce tokalaştılar ardından birbirlerine saldırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.