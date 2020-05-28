Denizli'de ilginç olay! Önce tokalaştılar ardından birbirlerine saldırdılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-ilginc-olay-once-tokalastilar-ardindan-birbirlerine-saldirdilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olan 3 gencin, sokakta bir süre sohbet ettikten sonra tokalaşıp, öpüşerek vedalaşması, ardından da birbirlerine saldırıp, bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.