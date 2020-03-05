Denizli'de iş yerinden çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Denizli’de bir işletmeye gelen kimliği belirsiz şahıs çalışana ait çantayı alarak kayıplara karıştı. Şahsın hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesinde bulunan ve otel terliği üreten bir işletmede meydana geldi. İşletmenin idari birimine gelen kimliği belirsiz şahıs geliyor. Önce koridorda gezinen şüpheli şahıs ardından odaya giriyor. Rahat hareketler sergileyen şahıs elinde bulunan montu önce sandalyeye bıraktı ardından etrafı kolaçan etti. Masanın arkasına geçen şahıs daha sonra çalışanlardan birine ait olan çantayı montunun içine saklayarak odadan çıktı. Kimliği belirlenemeyen şahıs ardından kayıplara karışırken, işletme çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameraları görüntülerini alarak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.