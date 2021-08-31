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    Denizli'de işçi midibüsünün de aralarında bulunduğu zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

    Giriş Tarihi: 31.08.2021, 11:18

    Denizli’de öndeki hafif ticari aracın aniden fren yapması sonucu işçi taşıyan servis midibüsünün de karıştığı 4 araçlı zincirlemeli trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Kendini orta refüje atan yaralılara çok sayıda sağlık görevlisi müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

    Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Seda D. idaresindeki 20 SS 903 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken aniden fren yapması sonucu arkasında bulunan iki otomobil ve İ.D. idaresindeki işçi taşıyan 20 AFM 156 plakalı midibüsün çarpmasıyla beraber zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle midibüste bulunan çok sayıda işçi yaralı olarak kendisini dışarıya attı. Çevredeki diğer sürücüler yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR ORTA REFÜJDEKİ ALANA SIRALANDI
    Kaza alanına gelen sağlık görevlileri yaralıların durumuna göre ilk müdahaleyi yaparak tedavi altına aldı. Toplamda 20 yaralı bulunan kazada bazıları ayakta tedavi edilirken, bazı yolcular ise ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yoğun trafiğin olduğu yolda güvenlik önlemleri alırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

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