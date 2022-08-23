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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de kahreden son... Apartmanın önünde ölü bulundu!

    Denizli'de kahreden son... Apartmanın önünde ölü bulundu!

    Giriş Tarihi: 23.08.2022, 12:39

    Acı haber Denizli'den geldi. Çanakkale'de gastronomi bölümü okuyan 21 yaşındaki Mustafa Dolay, yaz tatili için geldiği aile evinin önünde birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ağzından köpükler çıkar vaziyette buldukları genç aşçının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Spor yaparken gıda takviyesi aldığı bilinen gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

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    Denizli'de gastronomi bölümü öğrencisi olan ve spor yaparken gıda takviyesi kullandığı iddia edilen genç aşçı, apartmanın merdiveninde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

    Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çanakkale'de gastronomi bölümü okuyan Mustafa Dolay (21), yaz tatili için Denizli'ye ailesinin yanına geldi. Aynı zamanda spor yaparak gıda takviyesi aldığı öğrenilen Dolay, 4 katlı apartmanda bulunan evine girmek istediği sırada merdivende fenalaşarak yere yığıldı. Apartmanda bulunan komşuları yere yığılan genç aşçıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, ağzından köpük gelen Dolay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, ölü halde bulunan aşçının evinde ve alanda çalışmalar gerçekleştirdi.

    AİLENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
    Genç yaşta ölü bulunan aşçının cansız bedeni, yapılan çalışmalar sonrası otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile ise, karşılaştığı manzara sonrası gözyaşlarına boğuldu. Bedeninde herhangi yara ve darp izine rastlanılmayan aşçının yapılacak olan otopsi sonrası kesin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.

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