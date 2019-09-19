Denizli'de kontrolden çıkan otomobil 11 araca çarptı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

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Denizli’de bir otomobilin kontrolden çıkarak 11 araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, kazada çıkan sesleri duyarak aşağı inen park halindeki otomobillerin sahipleri ise büyük bir şok yaşadı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.