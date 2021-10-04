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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de korku dolu anlar! Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı

    Denizli'de korku dolu anlar! Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı

    Giriş Tarihi: 04.10.2021, 12:17

    Denizli’de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, kısa süre sonra tüfekle geri döndü. Önce düğün sahibinin kim olduğunu soran magandalar, daha sonra peş peşe ateş etti. Eğlenirken kendilerini kurşunların hedefi olarak bulan davetlilerin yaladığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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