Denizli'de korku dolu anlar! Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-korku-dolu-anlar-tufekle-dugunu-basti-davetliler-kacacak-yer-aradi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, kısa süre sonra tüfekle geri döndü. Önce düğün sahibinin kim olduğunu soran magandalar, daha sonra peş peşe ateş etti. Eğlenirken kendilerini kurşunların hedefi olarak bulan davetlilerin yaladığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.