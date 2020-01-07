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Denizli'de korkunç anlar! Eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 07.01.2020, 21:58

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin eve çarparak alev alması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte saniye saniye o anlar...

Görüntülerde, 5 Ocak akşamı Karabedirler Kavşağı'nda bir kamyonetin minibüsle çarpışmasının ardından yol kenarındaki eve çarpması ve alev alması yer alıyor.

Denizli istikametinden Uşak yönüne giden Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpmış ve yanmaya başlamıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

AA

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