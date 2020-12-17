  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de maganda terörü!

    Denizli'de maganda terörü!

    Giriş Tarihi: 17.12.2020, 10:34

    Denizli’de magandalar gece yarısı kentin en işlek caddelerinden birinde araç içerisinde havaya ateş ederek kayıplara karıştı. Havaya ateş edilen 10 mermiden 2’si bir apartmanın iki farklı dairesine isabet etti.

    Olay, Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir otomobilin içerisinde bulunan kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler, tarafından havaya ateş edildi. Sesleri duyarak meraklanan vatandaşlar, olan bitene anlam veremedi. Kardeş Apartmanın 6. katında yaşayan aile üyeleri yaklaşık 45 dakika sonra su içmek için mutfağa gittiği sırada yerde cam kırıklarını fark etti. Perdeyi aralayan aile üyesi, camdaki merminin isabet ettiğini fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, yerde sırayla duran kovanları fark ederek yolu trafiğe bir süreliğine kapattı. Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri cadde üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Bu sırada aynı apartmanın 5. katında yaşayan bir başka vatandaş, merak üzerine pencereden bakmak istediğinde camdaki mermi isabetinin olduğunu fark etti. Çevre güvenlik kameraları ve mobeselerde ki görüntüleri izleyen ekipler, kent genelinde kimliği belirsiz şahıs ve ya şahısları arama çalışması başlattı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli'de maganda terörü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Hercai 52. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 52. yeni bölüm fragmanı
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Maraşlı dizisi ilk tanıtım yayınlandı!
    Maraşlı dizisi ilk tanıtım yayınlandı!
    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Meteoroloji o illeri uyardı! 17 Aralık Perşembe hava durumu....
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Şuhut'ta doğalgaz borusu bir anda alev aldı!
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Sürücüsüz otobüs dehşet saçtı! Park halindeki araçları biçti
    Maraşlı dizisi ilk tanıtım yayınlandı!
    Maraşlı dizisi ilk tanıtım yayınlandı!
    İzmir'deki deprem zemin yapısını nasıl etkiledi?
    İzmir'deki deprem zemin yapısını nasıl etkiledi?