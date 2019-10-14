Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-ortalik-savas-alanina-dondu-gorunce-sok-oldular-iste-o-anlar-guvenlik-kamerasinda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi...