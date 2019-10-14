Denizli’de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi… Denizli'de şok eden kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.