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Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Görünce şok oldular! İşte o anlar güvenlik kamerasında...

Giriş Tarihi: 14.10.2019, 13:30

Denizli’de sürücüsünün alkollü iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi...

Denizli'de şok eden kaza! Ortalık savaş alanına döndü

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