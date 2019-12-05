Denizli'de Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı! Olay anı cep telefonu kamerasında! İşte o anlar...

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Denizli'de otizmli çocuğun ailesi, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya gelen komşudan şikayetçi oldu. Olay anı, bir başka komşu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İşte cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar...