 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Denizli'de Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı! Olay anı cep telefonu kamerasında! İşte o anlar...

Denizli'de Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı! Olay anı cep telefonu kamerasında! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 05.12.2019, 09:57

Denizli'de otizmli çocuğun ailesi, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya gelen komşudan şikayetçi oldu. Olay anı, bir başka komşu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İşte cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar...

Denizli'de şok eden iddia! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı! Olay anı cep telefonu kamerasında

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı! Olay anı cep telefonu kamerasında! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü
Başkan Erdoğan: Gözü olanlar terk etsin
Başkan Erdoğan: Gözü olanlar terk etsin
Kuruluş Osman 3. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 3. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı izle
Osman, Dündar Bey’den cenk kararı istiyor!
Osman, Dündar Bey’den cenk kararı istiyor!
Osman Bey Kuran-ı Kerim okuyor!
Osman Bey Kuran-ı Kerim okuyor!
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü
İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü
Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs kamerada
Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs kamerada
Balıkesir'de iç ısıtan görüntüler! Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi
Balıkesir'de iç ısıtan görüntüler! Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi
Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı
Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Aralık hava durumu tahmini
Kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı
İzmir'de kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı