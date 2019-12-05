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Denizli'de park halindeki otomobile zarar verdi! Sonrasında başına öyle bir şey geldi ki... İşte saniye saniye o anlar...

Giriş Tarihi: 05.12.2019, 14:24

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokakta yürüyen alkollü 2 kişiden 1'i, park halindeki otomobilin lastiğini kesip, aynasını kırdıktan sonra yere düştü. Yanında bulunan arkadaşının desteğiyle ayağa kalkan şahıs, arkadaşıyla beraber yoluna devam etti. İşte o anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

Denizli'de park halindeki otomobile zarar verdi! Sonrasında başına öyle bir şey geldi ki...

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Denizli'de park halindeki otomobile zarar verdi! Sonrasında başına öyle bir şey geldi ki... İşte saniye saniye o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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