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Denizli'de polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı

Giriş Tarihi: 29.12.2019, 10:43

Denizli’de narkotik polisi öncülüğünde gerçekleştirilen ‘sokak denetimlerinde’ durdurulan bir minibüste yaklaşık 1,5 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda kaçak akaryakıt yakalanan minibüse asılan ve üzerinde cep telefonu numarası yazılı ‘kanal açma’ tabelası ise dikkatlerden kaçmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı birimlerinde destek verdiği 100'e yakın polisin katılımı ile Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde denetim yapıldı. Denetimlerde esnasında trafik polislerinin sorgulama için durdurduğu minibüsteki biri kadın iki kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler panelvan tipi aracın kapısını açtığında minibüsün arka kısmında iki depo olduğunu fark etti. Depoların kapağını açan polis ekipleri içerisindeki maddenin karışımlı kaçak akaryakıt olduğunu belirledi. Minibüste yapılan aramada ayrıca akaryakıtın aktarılması için kullanılan motor ve hortum düzeneği de ele geçirildi. Narkotik polisinin uyuşturucu denetimi yaparken kaçak akaryakıt yakalaması şaşkınlığa neden olurken, yakalanan akaryakıtın 1,5 ton ağırlığında olduğu belirtildi.

Olay sonrası araçta bulunan biri kadın iki kişi gözaltına alınırken, minibüs ise çekici marifeti ile emniyete götürüldü.

İHA

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