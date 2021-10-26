Denizli'de rehine krizi! Hamile eşine ve iki çocuğuna dehşeti yaşattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-rehine-krizi-hamile-esine-ve-iki-cocuguna-dehseti-yasatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de hamile eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin alan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Hamile eşi ve bir çocuğunu serbest bırakan şahıs, diğer çocuğuyla polislere direndi Ekiplere tüfek doğrultan öfkeli adam, kendisini tanıyan polislerin devreye girmesiyle ikna oldu.

Korkunç olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Metin B., hamile eşi O.B, ile 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu tüfekle rehin aldı.

Metin B.'nin annesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güçlükle Metin B'yi ikna ederek O.B. ve çocuklardan birini kurtardı.

Diğer çocuğunu bırakmamakta ısrarcı olan Metin B, kendisini etkisiz hale getirmek için evin arkasından girmek isteyen polis ekiplerine silah çekerek korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Daha önceden kendisini tanıyan polis ekiplerinin Metin B. ile iletişime geçmesiyle ikna olarak diğer çocuğunu da bıraktı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenince öfkelenerek zorluk çıkardı. Burada polis ekipleri kelepçe takarak, zorlukla şahsı araca bindirdi.





Hamile kadın ve iki çocuğu Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken psikolojik sorunları olan Metin B. ise polis merkezine götürüldü.