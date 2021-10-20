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    Denizli'de sevgilisini aracıyla ezmişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 20.10.2021, 13:46

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek Kuşcu'nun (34) sevgilisi Murat Avcı'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu anların güvenlik kamerası kayıtlarına DHA ulaştı. Görüntüde Avcı'nın ciple sürüklenmesi, ardından da Kuşcu'nun ciple yerde yatan sevgilisinin üzerinden geçmesi yer alıyor.

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