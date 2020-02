Denizli'de skandal görüntüler! Hala-yeğen, kız çocuğunu tekme tokat dövdü

Denizli'de 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki halası Aysel C., kız çocuğunu tekme tokat öldüresiye dövdü. O anları da arkadaşları kameraya kaydetti. Büyük tepki çeken görüntüler sonrası hala-yeğen gözaltına alındı.

Pamukkale'nin Aktepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki S.S., iddiaya göre 4 Şubat günü, yaşları 13 ile 15 arasında değişen 3 kız çocuğu tarafından parkta dövüldü. S.S.'nin babası da polise şikayetçi oldu.

HEM DÖVDÜLER HEM DE KAMERAYA ALDILAR

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis, 14 yaşındaki Nazlı C. ve 15 yaşındaki halası Aysel C.'yi gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan hala- yeğen, S.S. ile aralarında yan bakma meselesinden tartışma çıktığını anlatarak, dayak iddialarını kabul etmedi. İkili, daha sonra adliyeye sevk edildi.



BAŞKA BİR KIZ ÇOCUĞUNU DARP EDERKEN GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Aysel C. ve Nazlı C.'nin geçen 16 Nisan günü de Karşıyaka Mahallesi'nde, 17 yaşındaki A.N.A. isimli kızı dövdükleri, dayak olayını H.Ç. isimli kız çocuğuna cep telefonuyla kaydettirdikleri ortaya çıktı. Yolunu kestikleri A.N.A.'yı tekmeleyip, yumruklayan ve saçlarından tutup yerlerde sürükleyen Aysel C. ve Nazlı C.'nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA