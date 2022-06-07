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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

    Denizli'de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

    Giriş Tarihi: 07.06.2022, 13:16

    Denizli'den gelen görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Pamukkale ilçesinde sabaha karşı bir taksiden inerek markete gelen üst kısmı çıplak kadın, hiç bir şey yokmuş gibi alışveriş yaprtı. İçerdeki müşteri ve market çalışanına aldırış etmeyen kadın alışverişini yaptıktan sonra marketten çıktı. Görüntülerle ilgili inceleme yapan polis ekipleri kadıın kimliğini belirledi. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

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    Denizli'de sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde gittiği marketten alışveriş yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

    Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi. Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

    Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

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