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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü

    Denizli'de taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü

    Giriş Tarihi: 07.08.2021, 10:53

    Denizli’de hatalı sollama yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak taklalar attı. Ters bir şekilde metrelerce sürüklenen cipteki 5 kişi ölümden döndü.

    Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarayköy'den Denizli istikametine seyir halinde olan Oktay Sönmez idaresinde 10 ADF 731 plakalı cip, hataları sollama yaparak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kere takla atan cip, ters bir şekilde metrelerce sürüklendi.



    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri bekleyen vatandaşlar araçta bulunan 5 kişiyi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Melike Döver'i ve tedbir amaçlı 2 çocuğu hastaneye kaldırdı.



    Ekipler yolda güvenlik önlemli alırken, hurdaya dönen araç yol kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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