 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Denizli'de TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı

Denizli'de TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı

Giriş Tarihi: 21.11.2019, 11:05

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 800 bin lira değerindeki tekstil ürünü kül oldu.

Denizli'den Ankara yönüne giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı TIR, saat 01.00 sıralarında Bozkurt ilçesinin Alikurt Mahallesi yakınlarına gelindiğinde dorsesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Işık, çekiciyi dorseden ayırdı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kabloların yer aldığı dorse tamamen yandı. İtfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dorsedeki tekstil ürünleri kül oldu. Yanan ürünlerin değerinin 800 bin lira olduğu belirtildi.

Yangın nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
Kayılar ihanetin pençesine düşüyor!
Kayılar ihanetin pençesine düşüyor!
Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragman izle
Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragman izle
Osman Bey, zor durumda!
Osman Bey, zor durumda!
Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi
Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
İzmir Kemalpaşa'da mahallelinin foseptik isyanı!
Avustralya'da toz hortumu korku dolu anlar yaşattı
Avustralya'da toz hortumu korku dolu anlar yaşattı
Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti/
Şişli'de Feci Kaza! Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti/
Manisa'da Alaşehir Devlet Hastanesi çalışanlarından uygunsuz eğlence
Manisa'da Alaşehir Devlet Hastanesi çalışanlarından uygunsuz eğlence
İzmir'de CHP'li Menemen Belediyesi isyan ettirdi! Toplanan çöpler neden boş arsaya dökülüyor?
İzmir'de CHP'li Menemen Belediyesi isyan ettirdi! Toplanan çöpler neden boş arsaya dökülüyor?