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    Denizli'de trafo bomba gibi patlattı

    Giriş Tarihi: 18.04.2021, 12:12

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre, trafoda patlamalara neden oldu. Ardı ardına bomba gibi patlamaların meydana geldiği trafo devre dışı kalınca, ilçe bir süre karanlığa büründü.

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