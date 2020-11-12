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    Denizli'de üniversiteli Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı

    Giriş Tarihi: 12.11.2020, 11:48

    Denizli’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

    Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA

    Denizli'de korkunç vahşet! Üniversiteli sevgilisini boğarak öldürdü

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