Denizli'de yerin 3 bin metre derinliğinden gelen şifa!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-yerin-3-bin-metre-derinliginden-gelen-sifa" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli yakınındaki Tekke Hamamı mevkiinde “Kokar Hamam” diye bilinen bölgede 3 bin metre derinlikten çıkan termal su tam bir şifa deposu. Belirli bir programla iki üç haftalık kürle termal su kalp, damar ve dolaşım sistemi hastalıkları başta olmak üzere, cilt hastalıkları, kadın hastalıkları, osteoartroz sınıfına giren kireçlenmelerde ve romatizmal hastalıklarda etkili oluyor. Termal suyun içinden çıkarılan çamur cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.