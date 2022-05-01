  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Denizli'deki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce havaya savruldu

    Denizli'deki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce havaya savruldu

    Giriş Tarihi: 01.05.2022, 14:19

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan korkunç kazada, bir kadın karşıya geçmek için dikkatsizce ve koşarak yola fırladı. Yoldan geçmekte olan bir aracın çarpmasıyla hava savruldu ve sürüklenerek başka bir aracın altına girdi. Kan donduran anlar ise kamera atarfındna kaydedildi.

    İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
    İzmir'de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
    İzmir’de bayram öncesi havadan trafik denetimi
    İzmir'de bayram öncesi havadan trafik denetimi
    Çeşme’de bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak
    Çeşme'de bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak
    Balıkesir’de tatil trafiği başladı!
    Balıkesir'de tatil trafiği başladı!
    Bodrum’da bayram trafiği başladı
    Bodrum’da bayram trafiği başladı
    Kütahya’daki dehşet anları kamerada! Cep telefonu alev topuna döndü
    Kütahya'daki dehşet anları kamerada! Cep telefonu alev topuna döndü
    İzmir’de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
    İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
    Freni boşalan traktör böyle durabildi! ’Deprem oluyor sandık’
    Freni boşalan traktör böyle durabildi! 'Deprem oluyor sandık'
    Bodrum’da ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 metre yükseğe kadar ulaştı
    Bodrum'da ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 metre yükseğe kadar ulaştı
    İzmir’de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alev alev yandı
    İzmir'de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alev alev yandı 28.4.2022 10:26:27
    İzmir’de korku dolu anlar kamerada! Motokurye böyle ölümden döndü
    İzmir'de korku dolu anlar kamerada! Motokurye böyle ölümden döndü
    İzmir’de yine aynı görüntü! Deniz marulu yeniden ortaya çıktı
    İzmir'de yine aynı görüntü! Deniz marulu yeniden ortaya çıktı
    THY’den Dünya Pilotlar Günü için özel klip
    THY'den "Dünya Pilotlar Günü" için özel klip
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli'de dikkatsiz şekilde yaya geçidine çıkan kadın, bir aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak park halindeki aracın altına girdi. Kafasından ağır yaralanan kadının metrelerce fırladığı kaza anı ise kameraya yansıdı.

    Kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya koşarak dikkatsiz şekilde geçmeye çalışan Ayşe B.'ye (27) Osman K. (45) idaresindeki Peugeot marka 20 ABL 259 plakalı SUV araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrularak kafasını çarptıktan sonra park halindeki bir aracın altına sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaflar park halindeki aracı kaldırarak yayayı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, kan kaybeden yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir şok yaşayan sürücü ise sakinleştirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından araç otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

    KAZA ANI KAMERADA
    Dikkatsiz bir şekilde karşıya geçmeye çalışan yayanın ağır yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde SUV aracın koşarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması, vatandaşların yaralıya yardım için koşması ve ambulansa bindirilmesi yer aldı.
    Kazara ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz.

    DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

    Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
    Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
    İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
    İzmir'de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
    Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
    Yalnız Kurt 15. yeni bölüm fragmanı
    Yalnız Kurt 15. yeni bölüm fragmanı
    Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor
    Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor