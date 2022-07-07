Denizli'deki kazada faciadan dönüldü!

Korkunç kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan R.G. idaresindeki 20 AFF 885 plakalı SUV araç, Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde seyir halinde olan Vagif V. (27) hakimiyetindeki 20 MS 1491 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, sürünerek karşı yönden gelen V.D. kontrolündeki 20 B 9993 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.Olay yerine giden sağlık görevlileri motosikletten savrularak aracın altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü ve arkasında bulunan Buğra G.'ye (25) ilk müdahaleyi yaparak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından motosiklet ve araçlar yol üzerinden kaldırılırken, sürücüler ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde SUV aracın ana yola çıkarken motora çarpması, kontrolden çıkan motorun sürünerek otomobille kafa kafaya çarpışması ve vatandaşları yardıma koşması yer alıyor.