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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'deki korkunç kazadan yeni görüntü! Kaldırımdaki simitçi hayatını kaybetmişti

    Denizli'deki korkunç kazadan yeni görüntü! Kaldırımdaki simitçi hayatını kaybetmişti

    Giriş Tarihi: 19.01.2022, 16:43

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, yol kenarındaki kaldırımda simit satan seyyar satıcı Cemil Varol'a (61) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde, otomobilin kar nedeniyle yaklaşık 50 metre kayarak Varol'a çarpması yer alıyor.

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