Denizli'den 81 ülkeye balık ihracatı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan balık işleme tesisinde yıllık ortalama 60 bin balık dünyanın 81 ülkesine gönderiliyor. Balıklar, soğuk hava zinciri bozulmadan Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya'ya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.