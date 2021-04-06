Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye’de ki milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik dijital sunumların anlatıldığı ‘Dijital TIR’ 8’inci durağı Denizli’de ziyarete açıldı. Özel olarak üretilen Dijital Tır Cuma gününe kadar Denizli'de olacak. Ziyaretçiler üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji ile oluşturulmuş olan holografik sunucu ile karşılaştı. Dijital TIR içerisinde barındırdığı harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu kutu, yeşil sahne ve sihirli ayna deneyiminde bulundu.
Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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