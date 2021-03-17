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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'nin paylaşılamayan kanyonu

    Denizli'nin paylaşılamayan kanyonu

    Giriş Tarihi: 17.03.2021, 14:41

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 1980'li yıllara dayanan ve o dönem yargıya da taşınan 'kanyon ismi' tartışmaları, 41 yıl sonra belediyenin olaya müdahil olmasıyla çözüldü. Benlik ve Olukbaşı mahallelerini karşı karşıya getiren kanyon ismi üzerinde 'Acıpayam' olarak mutabakat sağlanınca tartışmalar son buldu.

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