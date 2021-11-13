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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'ye ikinci bal ormanı geliyor! İşte kurulacağı ilçe

    Denizli'ye ikinci bal ormanı geliyor! İşte kurulacağı ilçe

    Giriş Tarihi: 13.11.2021, 15:44

    Denizli'de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ilçesinde Yahşiler Bal Ormanı kurma çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikinci bal ormanını ise Çal ilçesinde kuracak.

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