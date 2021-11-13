Denizli'de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ilçesinde Yahşiler Bal Ormanı kurma çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikinci bal ormanını ise Çal ilçesinde kuracak.
Denizli'ye ikinci bal ormanı geliyor! İşte kurulacağı ilçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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