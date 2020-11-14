Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı

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Son dakika... İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, pazaryerindeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşlar panikle koşuyor ve tezgahların üzerindeki şemsiyeler sallanıp devriliyor.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelinde bazı binalar yıkıldı, bazıları ise hasar gördü. 115 vatandaş yaşamını yitirdi.





Deprem anı, pazaryerindeki MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde tezgahaların üzerindeki şemsiyeler sallanıyor, vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçıyor.

DHA