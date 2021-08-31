Deprem anında güvenlik kameraları kayıttaydı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/deprem-aninda-guvenlik-kameralari-kayittaydi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar’da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında bir marketteki raflardaki ürünlerin devrilme anı güvenlik kameralarına yansırken, bir market çalışanının ise sarsıntı esnasında ayakta olmasına karşı adeta şok yaşayıp donakalması ise anbean kayıt altına alındı.