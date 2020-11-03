İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların masaların altına girmesi ve sarsıntının ardından koşarak binadan çıkmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere, atölyedeki eşyaların sallandığı anlar da yansıdı.
Depremde tekstil atölyesinde yaşanan büyük panik kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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