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    Depreme ameliyatta yakalandılar

    Giriş Tarihi: 05.11.2020, 17:08

    İzmir’de yaşanan 6.6’lık deprem sırasında hastasına mide küçültme ameliyatı yapan doktor, soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam etti. Deprem esnasında hastanın organlarını görüntüleyen kamera ise organların nasıl yer değiştirdiğini görüntüledi.

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