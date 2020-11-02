İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem sırasında anaokulda uyuyan çocuklar öğretmenler tarafından kucağa alınarak, dışarı çıkarıldı. Sınıftaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Depreme okulda yakalanan öğrencilerin bilinçli davranışları kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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