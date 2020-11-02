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    Depreme okulda yakalanan öğrencilerin bilinçli davranışları kamerada

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 16:17

    İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem sırasında anaokulda uyuyan çocuklar öğretmenler tarafından kucağa alınarak, dışarı çıkarıldı. Sınıftaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

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