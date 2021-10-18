Dev platform taşıyan gemi Çanakkale Boğazı’nda

Çanakkale Boğazı, dev platform taşıyan Marshall Adaları bayraklı geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Deniz yüzeyinden yüksekliği 130 metreyi bulan Marshall Adaları bayraklı gemi ve platform, yarın yapılacak işlemlerle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilerek Tekirdağ'a seyrini sürdürecek
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