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    Yeniasır TV Yaşam Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

    Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 15.05.2021, 17:48

    Aydın’ın Efeler ilçesinde bahçeye giden 86 yaşındaki adam, kullanığı traktörün devrilmesi sonucu ezilerek can verdi. Devrilen traktör vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni cenaze arabası ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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