Aydın’ın Efeler ilçesinde bahçeye giden 86 yaşındaki adam, kullanığı traktörün devrilmesi sonucu ezilerek can verdi. Devrilen traktör vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni cenaze arabası ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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